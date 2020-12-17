Рогозина обозвали «гробовщиком российского космоса». Но он честь отстоял!

Останкинский суд Москвы частично удовлетворил иски главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к трем изданиям. СМИ назвали руководителя корпорации «гробовщиком российского космоса».

Среди ответчиков были ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Интересы Рогозина представлял юрист Александр Добровинский, которого в конце октября лишили статуса адвоката и запретили участвовать в уголовных процессах.

По решению суда средства массовой информации обязаны удалить со своих сайтов статьи и видеоматериалы и дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию. Ответчики также должны выплатить Рогозину 70 тыс. рублей в качестве компенсации. Сам истец оценивал понесенный моральный вред в 300 тыс. рублей.

О том, что Рогозин подал иск к СМИ, стало известно 24 ноября. В нем шла речь о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года. Рогозин утверждал, что в материале содержатся сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

К таким сведениям Рогозин отнес фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», что «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», что «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

В Роскосмосе от комментариев отказались, пояснив, что Рогозин подал иск как физическое лицо, а не как глава корпорации.

Напомним, глава космического ведомства России (как и собственно "Роскосмос") регулярно становится фигурантом позорных скандалов (и неудивительно, что в итоге такой "титул" к нему приклеился):

Polit.ru

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