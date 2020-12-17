ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Рогозина обозвали «гробовщиком российского космоса». Но он честь отстоял!

По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Останкинский суд Москвы частично удовлетворил иски главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к трем изданиям. СМИ назвали руководителя корпорации «гробовщиком российского космоса».

Суд обязал СМИ удалить и опровергнуть материалы о Рогозине как о «гробовщике российского космоса»

Среди ответчиков были ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Интересы Рогозина представлял юрист Александр Добровинский, которого в конце октября лишили статуса адвоката и запретили участвовать в уголовных процессах.

По решению суда средства массовой информации обязаны удалить со своих сайтов статьи и видеоматериалы и дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию. Ответчики также должны выплатить Рогозину 70 тыс. рублей в качестве компенсации. Сам истец оценивал понесенный моральный вред в 300 тыс. рублей.

О том, что Рогозин подал иск к СМИ, стало известно 24 ноября. В нем шла речь о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года. Рогозин утверждал, что в материале содержатся сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

  • К таким сведениям Рогозин отнес фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», что «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», что «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

В Роскосмосе от комментариев отказались, пояснив, что Рогозин подал иск как физическое лицо, а не как глава корпорации.

Напомним, глава космического ведомства России (как и собственно "Роскосмос") регулярно становится фигурантом позорных скандалов (и неудивительно, что в итоге такой "титул" к нему приклеился):

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 