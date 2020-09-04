Родственники погибшего от пыток отсудили у МВД 2,5 миллиона рублей

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В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
Родственники погибшего просили взыскать с МВД 10 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично — миллион рублей компенсации отцу погибшего, а брату и двум сестрам Долиева — по 500 тысяч рублей.
В октябре 2019 года компенсацию в размере 1,5 млн рублей присудили матери погибшего, Лемке Долиевой.
В июле 2016 года Магомеда Долиева до смерти забили в Центре по противодействию экстремизму при МВД. Правоохранители требовали, чтобы Долиев признался в ограблении «Россельхозбанка».
Полицейских, причастных к пыткам, судили. В деле было семь фигурантов, в том числе начальник регионального Центра «Э» Тимур Хамхоев. В 2018 году суд приговорил их к реальным срокам от трех до десяти лет. Хамхоев получил наказание в виде семи лет колонии общего режима. В октябре 2019 года суд отказался освободить Хамхоева условно-досрочно.
Это был не единственный инцидент с данным центром. По информации следствия, в 2016 году правоохранители вывезли на безлюдное место гражданина Азербайджана и требовали от него 800 тыс. рублей. Также они отобрали у него автомобиль и телефон.
В мае 2019 года суд условно-досрочно освободил оперативника ФСБ Мустафу Цороевиза, которого обвиняют по делу о пытках в Центре «Э». Он причастен к избиению задержанного Амила Назарова. Также Цороевиз похитил у мужчины паспорт и вымогал деньги. Ранее правоохранителя приговорили к пяти годам колонии.
А вот что можно почитать на эту непростую тему на нашем сайте:
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
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