ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Роботы выйдут на сортировку мусора в Петербурге до конца года
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Разработчики из Северной столицы сообщают, что до конца года введут в эксплуатацию роботов на двух предприятиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Петербургские конструкторы создали роботов-сортировщиков мусора

Один робот способен заменить 3-6 человек и выбрать за месяц пластиковых бутылок, алюминиевых банок и других фракций на 400-800 тысяч рублей, что позволяет окупить его стоимость за год-полтора.

Искусственный интеллект помогает роботам различать даже самые смятые и запачканные объекты на ленте конвейера. Они способны выделять 42 класса различных объектов из мусора, в том числе сортируя их по цвету.

Руководитель проекта Евгений Гудов отмечает, что начало поставок роботов — это важный этап к достижению большой цели. Главная экозадача сегодня — сделать процесс сортировки мусора экономически выгодным, чтобы его использовали повторно, а не сжигали или отвозили на полигон.

«Всю рутинную работу должны выполнять роботы и искусственный интеллект, а человек — заниматься творчеством и креативным трудом, что неподвластно машинам», — считает Гудов.

Время летит стремительно, и то, что стало доступно в 20-х годах 21 века - теперь уже нельзя отнести к разряду фантастики. Роботы постепенно становятся полноправными участниками общества. Они могут посидеть с ребенком, заменить домашнего питомца, проследить за успеваемостью внуков, да много еще чего. Наверное, это удобно, да, но из-за всей этой технологичности пропадает главное - человеческое тепло и участие. Потому что роботы его точно дать не смогут.

Читайте также:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 