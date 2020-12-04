Роботы выйдут на сортировку мусора в Петербурге до конца года

Разработчики из Северной столицы сообщают, что до конца года введут в эксплуатацию роботов на двух предприятиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Один робот способен заменить 3-6 человек и выбрать за месяц пластиковых бутылок, алюминиевых банок и других фракций на 400-800 тысяч рублей, что позволяет окупить его стоимость за год-полтора.

Искусственный интеллект помогает роботам различать даже самые смятые и запачканные объекты на ленте конвейера. Они способны выделять 42 класса различных объектов из мусора, в том числе сортируя их по цвету.

Руководитель проекта Евгений Гудов отмечает, что начало поставок роботов — это важный этап к достижению большой цели. Главная экозадача сегодня — сделать процесс сортировки мусора экономически выгодным, чтобы его использовали повторно, а не сжигали или отвозили на полигон.

«Всю рутинную работу должны выполнять роботы и искусственный интеллект, а человек — заниматься творчеством и креативным трудом, что неподвластно машинам», — считает Гудов.

Время летит стремительно, и то, что стало доступно в 20-х годах 21 века - теперь уже нельзя отнести к разряду фантастики. Роботы постепенно становятся полноправными участниками общества. Они могут посидеть с ребенком, заменить домашнего питомца, проследить за успеваемостью внуков, да много еще чего. Наверное, это удобно, да, но из-за всей этой технологичности пропадает главное - человеческое тепло и участие. Потому что роботы его точно дать не смогут.

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По инф. rosbalt.ru

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