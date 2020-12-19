Рената Литвинова рассказала о своём лечении от коронавируса

Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала, как проходит её лечение от новой коронавирусной инфекции. Знаменитость самоизолировалась в начале болезни, о своём заражении она сообщила 7 декабря.

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- Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, всё не так драматично, - поделилась с поклонниками 53-летняя актриса.

При этом Литвинова очень переживает, что могла заразить свою маму, с которой общалась незадолго до того, как обнаружила у себя первые симптомы COVID-19.

Подписчики поддержали актрису. Они призвали её не грустить и пожелали скорейшего выздоровления: «Рената, очаровательная и воздушная, храни вас бог!».

По инф. argumenti.ru

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