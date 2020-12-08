Рената Литвинова заболела COVID-19

Актриса и режиссер Рената Литвинова накануне сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом она сама рассказала на своей странице в Инстаграм.

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— Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга — я тут же заболела ковидом, — написала она, добавив, что теперь еще больше переживает «за всех наших возрастных любимых».

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом заразилась подруга Литвиновой, певица Земфира. Актриса рассказала, что 44-летняя Земфира чувствует себя хорошо и «передает всем привет». Она сама обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным. После этого Земфира ушла на домашний карантин.

По инф. rosbalt.ru

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