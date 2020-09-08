ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Реку в Ленобласти покрыла пена, тина и мертвая рыба
По инф. rosbalt.ru   
08 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Жители Гатчинского района Ленобласти заметили мертвую рыбу в водах реки Ижора. Как сообщили очевидцы, поверхность водоема покрыла обильная белая пена. И

Реку в Ленобласти покрыла пена, тина и мертвая рыба

«Тут просто очень много рыбы. Вы видите, что творится! Много ее тут, она под тиной. Рыбу принесло сверху по течению», — рассказал житель Коммунара, снявший видео у плотины.

В региональном Следственном комитете организовали доследственную проверку. Сотрудники обещают проверить сообщения СМИ о возможном сбросе ядовитых веществ.

«Кроме того, обсуждается версия, что загрязненная вода могла пойти со стороны полигона „Новый свет“», — уточнили в ведомстве.

В соцсетях местные жители назвали происходящее катастрофой и призвали найти виновных. «Что предпринимается по нормализации обстановки? Почему молчат власти?» — возмущаются очевидцы.

Кстати:

  • В минувшем году мы рассказывали о том, как жильцы двух домов в поселке Усть-Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга сбрасывали хозяйственно-бытовые сточные воды в канаву, имеющую выход в реку Ижору. И это тоже не сказалось благополучно на чистоте ее воды

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 