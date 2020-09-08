Реку в Ленобласти покрыла пена, тина и мертвая рыба

Жители Гатчинского района Ленобласти заметили мертвую рыбу в водах реки Ижора. Как сообщили очевидцы, поверхность водоема покрыла обильная белая пена. И

«Тут просто очень много рыбы. Вы видите, что творится! Много ее тут, она под тиной. Рыбу принесло сверху по течению», — рассказал житель Коммунара, снявший видео у плотины.

В региональном Следственном комитете организовали доследственную проверку. Сотрудники обещают проверить сообщения СМИ о возможном сбросе ядовитых веществ.

«Кроме того, обсуждается версия, что загрязненная вода могла пойти со стороны полигона „Новый свет“», — уточнили в ведомстве.

В соцсетях местные жители назвали происходящее катастрофой и призвали найти виновных. «Что предпринимается по нормализации обстановки? Почему молчат власти?» — возмущаются очевидцы.

Кстати:

В минувшем году мы рассказывали о том, как жильцы двух домов в поселке Усть-Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга сбрасывали хозяйственно-бытовые сточные воды в канаву, имеющую выход в реку Ижору. И это тоже не сказалось благополучно на чистоте ее воды

По инф. rosbalt.ru

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