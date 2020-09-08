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Реку в Ленобласти покрыла пена, тина и мертвая рыба
|По инф. rosbalt.ru
|08 Сентября 2020 г.
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Жители Гатчинского района Ленобласти заметили мертвую рыбу в водах реки Ижора. Как сообщили очевидцы, поверхность водоема покрыла обильная белая пена. И
«Тут просто очень много рыбы. Вы видите, что творится! Много ее тут, она под тиной. Рыбу принесло сверху по течению», — рассказал житель Коммунара, снявший видео у плотины.
В региональном Следственном комитете организовали доследственную проверку. Сотрудники обещают проверить сообщения СМИ о возможном сбросе ядовитых веществ.
«Кроме того, обсуждается версия, что загрязненная вода могла пойти со стороны полигона „Новый свет“», — уточнили в ведомстве.
В соцсетях местные жители назвали происходящее катастрофой и призвали найти виновных. «Что предпринимается по нормализации обстановки? Почему молчат власти?» — возмущаются очевидцы.
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