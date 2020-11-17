Ребенок спрыгнул с пятого этажа, чтобы встретить папу. И цел-целехонек остался!

В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с балкона пятого этажа. К счастью, ребенок выжил и не получил серьезных повреждений.

Как сообщил Следственный комитет по региону, ЧП произошло 12 ноября. Ребенок на некоторое время остался в квартире один.

— С его слов, открыть входную дверь он не смог, после чего забрался на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому папу, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по РМ.

Малыша доставили в медучреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, угрозы жизни и здоровью нет.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и причины, по которым мальчик остался без присмотра. Семья, где он воспитывается, на учете в органах профилактики не состоит.

Вот уж точно можно сказать, что мальчик родился в рубашке. Но уроком это послужило многим. Не нужно надеяться на сознательность ваших внуков, ведь это, в первую очередь, дети, и прийти им в голову может разное. Только вот последствия могут быть самые печальные. Поэтому не пренебрегайте мерами безопасности, помните, что дети они и есть дети.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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