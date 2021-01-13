Раскрыты настоящие детали ухода «народного мэра» Якутска

Отставка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой рискует превратиться в одну из самых обсуждаемых историй начала 2021 года. Сама Авксентьева, объявляя о своей отставке, четко дала понять, что столкнулась с проблемами со здоровьем, которые всерьез беспокоят ее близких и даже подчеркнула, что в ближайшее время ложится в больницу.

Как бы там ни было, но многие увидели в произошедшем повод надавить на болевые точки российского общества. Не исключено, что ситуацию усугубила персона сменщика Авксентьевой на ответственном посту – ее место займет «единоросс» Евгений Григорьев. Ведь представитель партии власти, приходящий на смену бывшему мэру – это прекрасный повод заподозрить саму власть в давлении на мэра, прославившегося своей четкой политической позицией и выступившего против нашумевших поправок в Конституцию. К примеру, политолог Дмитрий Орешкин заявляет, что «проблемы со здоровьем» – это лишь предлог. По утверждению эксперта, уход Авксентьевой с должности связан с ее попыткой публично выступить против перекраивания Конституции и стать независимым политиком, представителем местного самоуправления, не в пример «советской» системе, которую пытается вернуть Кремль.

Впрочем, давняя знакомая мэра Якутска, общественник и издатель журнала «Журфикс» Яна Угарова считает все эти версии не более чем домыслами. Не так давно Угарова дала интервью телеканалу «Дождь», в котором подробно рассказала о реальных причинах решения Сарданы Владимировны покинуть пост главы городской администрации.

— Скажите, действительно ли первопричиной того, что Сардана Авксентьева подала в отставку, являются проблемы со здоровьем, а не давление извне?

— На мой взгляд, если бы не проблемы со здоровьем, то Сардана вряд ли бы покинула пост мэра Якутска. Думаю, это основная причина.

— Есть понимание, какие проблемы со здоровьем у Авксентьевой? В своем посте в инстаграме она не конкретизировала, чем она болеет.

— Я не знаю, насколько я могу говорить об этом. Однако я знаю Сардану давно, и могу говорить, что есть какие-то проблемы с давлением, осенью были проблемы с некоторыми анализами. Я поражаюсь тому, как она все это выдерживает — это очень тяжело, это очень тяжелая и стрессовая работа.

— Не было ли давления на мэра Якутска со стороны «Единой России»? Довольно логично, ведь вместо Сарданы пост главы Якутска займет ее первый заместитель, член партии «Единая Россия» Евгений Григорьев.

— Тут я хочу обратить ваше внимание на то, что Евгений Григорьев — человек команды Сарданы Владимировны. То есть надо рассматривать прежде всего человека, а не то, к какой партии он относится. Что касается давления от «Единой России», то, думаю, его не было. А вот то, что ее имя «полоскалось» в СМИ и социальных сетях — это факт.

— Как вы оцениваете два с половиной года, которые Сардана Авксентьева провела на посту мэра Якутска? Что удалось, что не удалось сделать? Есть ли очевидные достижения или очевидные провалы?

— Я хочу сказать как житель города Якутска, а здесь я родилась и выросла, что Сардану Владимировну отличало от всех чиновников ее открытость, ее человечность, ее близость к народу. Этого никогда не было. Надеюсь, она дала пример другим, как нужно взаимодействовать с людьми, или, как она их еще называет, — взаимодействовать со своими работодателями. Это, пожалуй, самое важное. Сам город у нас сильно изменился: стали лучше дороги, большие подвижки пошли с работой по ветхому и аварийному жилью. Также очень важно, что каждый житель города мог получить ответы на свои вопросы, в том числе в ее социальных сетях.

— Есть ли какая-то реакция со стороны жителей Якутска? Есть ли расстройство по поводу отставки?

— Я думаю, что каждый, кому интересна эта тема, может зайти в инстаграм Сарданы Авксентьевой и посмотреть тысячи и тысячи комментариев, среди которых преобладает сожаление о том, что она покидает свой пост.

По инф. sobesednik.ru

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