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Работающие петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный до конца февраля
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2021 г.
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Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.

Работающие петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный до конца февраля

При этом получить больничный не смогут петербуржцы, занятые в организациях, чье функционирование критически важно, в том числе педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли. В случае болезни, обострения хронических заболеваний они могут оформить больничные, обратившись в медицинскую организацию (поликлинику) по месту жительства.

  • «Лист нетрудоспособности (электронный больничный лист) оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации. Больничные по карантину оплачиваются гражданам напрямую Фондом социального страхования (ФСС) без привлечения средств работодателей. Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС электронный реестр сведений», — отметили в ведомстве.

Больничный оформляется только если работник не переведен на удаленную работу, не находится в отпуске и соблюдает режим самоизоляции.

«На основании полученных от работодателя сведений региональное отделение ФСС назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения работника 65 лет и старше на карантине в течение 7 календарных дней с момента получения сведений от работодателя. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам», — добавили в ФСС.

По инф. rosbalt.ru

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