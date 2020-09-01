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Пятилетняя малышка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей
По инф. Российской газеты   
01 Сентября 2020 г.
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Пятилетняя малышка, которая пять лет жила в клинике «Мать и дитя» Москвы, нашла новую семью и чувствует себя там отлично. Об этом сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская. (Как хорошо, что эта история, мало кого оставившая равнодушным, обрела счастливый финал! - прим. МГ.)

Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей

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«Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — рассказала омбудсмен.

Напомним, что в конце прошлого года журналисты узнали, что девочка с момента рождения в 2014 года жила в перинатальном медицинском центре. Родители объясняли это тем, что для здоровья ребенка выход за его пределы опасен. В медучреждении сообщили о девочке в органы опеки и провели ей обследование, после которого выписали. Но родная семья так и не забрала ребенка домой.

В начале февраля 2020 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки. Теперь они обязаны выплачивать на ее содержание алименты. Мать малышки подала апелляцию.

Во время карантина детский омбудсмен России Анна Кузнецова рассказала, что для ребенка нашли замещающую семью, а все документы оформят после пандемии.

Мы не один месяц с участием наблюдали за тем, как складывается судьба этого ребенка, который оказался брошен в клинике родной матерью. Она уверяла, что у ее дочери заболевание, из-за которого она не может забрать ее из больницы, но все это было чистой воды выдумкой: врачи не раз обследовали малышку и уверяли, что она полностью здорова. Просто мама побоялась открыто признаться в том, что ребенок ей не нужен. Да, такие мамы есть и не так уж и мало, только вот такое равнодушие к собственному чаду - это, наверное, меньшая из зол, ведь бывает еще хуже, когда ребенка истязают и даже лишают жизни.

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