Путин закашлялся, а потом дал ценные указания по поводу коронавируса чувствует себя «абсолютно нормально»

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Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
Ранее в ходе совещании с правительством по проблемам борьбы с коронавриусом Путин несколько раз закашлялся. Затем извинился перед участниками и практически без паузы продолжил совещание.
Напомним, на совещании Путин констатировал, что в стране возникли сложности из-за распространения коронавируса.
«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — сказал он. Путин также заявил, что нужно увеличить количество выпускаемых в гражданский оборот антиковидных вакцин. И призвал специалистов сократить время выполнения теста на коронавирус, отметив, что 48 часов — «слишком долго». Также он признал тот факт, что сейчас ни один тест на ковид не дает стопроцентно точного результата.
Кроме того, Путин призвал не только «ругать, но и помогать» губернаторам проблемных по ковиду регионов.
Так он отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая рассказала, что в целом по стране развернуто 268 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, занято уже 81%. Из ковидного фонда 147,5 тыс. коек оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча — аппаратами ИВЛ. Загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны.
Более 95% коек для ковидных пациентов заняты в трех регионах России — Орловской области, Севастополе и Чувашии. Наиболее критичная ситуация в десяти регионах, где занятость коек составляет более 90%.
Относительно вакцин Голикова отметила, что небольшие объемы вакцины «Вектора» могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря.
Всего в России с начала пандемии скончались 33 тыс. 931 человек из числа заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился у 1 млн 971 тыс. 13 пациентов.
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Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
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