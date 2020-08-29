Путин счел безработицу одной из главных проблем в стране

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что одной из главных проблем в стране является безработица.

Как сообщает «Коммерсант», глава государства призвал обратить внимание на рынок труда.

По его словам, уровень безработицы сегодня «одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно».

«Но повторяю еще раз, Ростов — это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — добавил Путин.

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Он также указал на важность развития социальной инфраструктуры. По словам президента, ситуация на российском рынке труда стабилизировалась к началу августа. Министерство труда зафиксировало превышение числа нанятых над числом уволенных, а также сокращение доли работников, которые находятся в вынужденном простое и в отпусках за свой счет.

Напомним, на днях вышел обзор Минэкономразвития (МЭР) РФ «Картина деловой активности», согласно которому численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась и достигла на 18 августа 3,5 млн человек.

Также данные представил Росстат. В ведомстве сообщили, что общая численность безработных в России в июле этого года увеличилась по сравнению с июнем на 125 тыс. человек и составила 4 млн 731 тыс. человек. Относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6%.

По мнению экспертов, безработица продолжит расти минимум до ноября.

По инф. rosbalt.ru

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