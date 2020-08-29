Путин счел безработицу одной из главных проблем в стране

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Он также указал на важность развития социальной инфраструктуры. По словам президента, ситуация на российском рынке труда стабилизировалась к началу августа. Министерство труда зафиксировало превышение числа нанятых над числом уволенных, а также сокращение доли работников, которые находятся в вынужденном простое и в отпусках за свой счет.
Напомним, на днях вышел обзор Минэкономразвития (МЭР) РФ «Картина деловой активности», согласно которому численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась и достигла на 18 августа 3,5 млн человек.
Также данные представил Росстат. В ведомстве сообщили, что общая численность безработных в России в июле этого года увеличилась по сравнению с июнем на 125 тыс. человек и составила 4 млн 731 тыс. человек. Относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6%.
По мнению экспертов, безработица продолжит расти минимум до ноября.
Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
В Минобороны отчитались о том, что полностью искоренили дедовщину. В правдивости слов засомневались многие. Сомнения подтвердила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова: никуда она не делась, даже хуже стало!
Президент РФ Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии "при необходимости". Напомним, в этой братской стране разворачивается большая политическая драма: значительная часть народа не верит в чистоту прошедших президентских выборов, не верит Александру Лукашенко... Страна находится на грани гражданской войны - и неужели исход конфликта будут решать "русские штыки"?!
Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.
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