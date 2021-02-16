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Путин поручил разобраться с безработицей. Пора бы...
По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2021 г.
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В конце минувшего года, когда весь мир захлестнула пандемия, число людей, получающих пособие по безработице в России, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз! Люди массово лишались рабочих мест из-за того, что просели такие сферы, как туризм и общепит (прежде всего). Понятно, что решать проблему давно пора, ведь надо как-то экономику восстанавливать. И вот президент дает указ.

Путин поручил разобраться с безработицей. Пора бы...

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по трудоустройству безработных. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — отмечается в сообщении.

Также от кабмина потребуется обеспечить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных.

Срок выполнения поручений — до 1 марта.

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По оценкам Росстата, уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2020 года составил 5,9% для населения в возрасте 15 и старше (после 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре и сентябре).

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила в декабре 75,2 млн человек, из них 70,8 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,4 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в декабре 2020 года составил 58,6%.

По инф. rosbalt.ru

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