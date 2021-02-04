Путин пообещал доплачивать классным руководителям

Государство направит более 200 млрд рублей на выплаты классным руководителям. Сумму назвал президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

По словам Путина, речь идет о 800 тыс. человек — примерно 75% от общего числа школьных учителей. «В ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 млрд рублей», — пообещал он.

Путин заверил учителей, что приоритеты государства в образовании и просвещении остаются неизменными. Это создание современной школы, включая и скоростной интернет, и поддержка государства и общества как для преподавательского состава, так и для детей с тем, чтобы «каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь».

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По инф. rosbalt.ru

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