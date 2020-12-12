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Путин поддержал идею о создании отечественной версии суда по правам человека

По инф. sobesednik.ru   
12 Декабря 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин положительно отнесся к предложению создать в России специальный суд по правам человека. Об этом он заявил в ходе своей онлайн-встречи с членами Совета по правам человека.

Путин поддержал идею о создании отечественной версии суда по правам человека

«Идею о создании российского суда по правам человека надо проработать. (...) Но в принципе, мне кажется идея сама по себе правильная», — пояснил он в ответ на соответствующее предложение почетного президента регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия», бывшего следователя при Генпрокуратуре Евгения Мысловского.

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Правозащитник предложил использовать российский суд по правам человека в качестве «внешнего сторожа». Путин также вспомнил, что при императоре Александре II аналог такого суда уже был, однако «не прижился»: «Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания», — заключил глава государства.

  • Согласно принятым летом поправкам к Конституции, российское законодательство приоритетно перед законами международными и теоретически возможность граждан воспользоваться правосудием в ЕСПЧ находится под вопросом, хотя Россия сама согласилась исполнять решения Европейского суда.
  • РФ является одним из мировых лидеров по числу ежегодных обращений в ЕСПЧ.

По инф. sobesednik.ru

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