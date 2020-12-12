Путин поддержал идею о создании отечественной версии суда по правам человека

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Президент РФ Владимир Путин положительно отнесся к предложению создать в России специальный суд по правам человека. Об этом он заявил в ходе своей онлайн-встречи с членами Совета по правам человека.
«Идею о создании российского суда по правам человека надо проработать. (...) Но в принципе, мне кажется идея сама по себе правильная», — пояснил он в ответ на соответствующее предложение почетного президента регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия», бывшего следователя при Генпрокуратуре Евгения Мысловского.
Правозащитник предложил использовать российский суд по правам человека в качестве «внешнего сторожа». Путин также вспомнил, что при императоре Александре II аналог такого суда уже был, однако «не прижился»: «Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания», — заключил глава государства.
Согласно принятым летом поправкам к Конституции, российское законодательство приоритетно перед законами международными и теоретически возможность граждан воспользоваться правосудием в ЕСПЧ находится под вопросом, хотя Россия сама согласилась исполнять решения Европейского суда.
РФ является одним из мировых лидеров по числу ежегодных обращений в ЕСПЧ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.
И вновь мы отправляемся в путь по заснеженным тропинкам культурного Интернета. Сегодня мы услышим легендарную оперу «Хованщина», посетим «Маскарад» Михаила Лермонтова и узнаем кое-что о «Другом Тургеневе».
Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главврача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.
Анастасия Волочкова решила продолжить карьеру певицы. Настя считает: в шоубизнесе она может достичь не меньших успехов, чем в балете. Поэтому недавно звезда записала новую песню, на которую решила снять клип.
В Петербурге молодой человек лишился части носа. Инцидент произошел в центре города. (Шутки с животными никогда до добра не доводят, а особенно, в нетрезвом виде. Поэтому, можно сказать, герой этой истории еще малой кровью отделался. - прим. МГ.)
Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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