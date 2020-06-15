Владимир Путин написал статью о войне

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Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
Впервые о желании написать статью о войне Путин заявил в ходе общения с журналистами в декабре прошлого года и январе 2020-го. Россия должна защитить правду о Победе, подчеркнул президент, добавив, что для этого будет создан комплекс архивных документов по Второй Мировой войне.
Поводом для таких решений послужил ряд заявлений представителей стран Запада, а также заявление Европарламента, в котором было отмечено, что Вторую мировую начали нацистский лидер Адольф Гитлер и СССР.
В тексте отмечалось, что война началась с «нападения Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году». При этом «перед вооруженной агрессией третий Рейх и СССР заключили взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа». Германия и Советский Союз «последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои правила другим европейским народам», подчеркнули в заявлении.
Мы подробно рассказывали о польско-российском конфликте вокруг истории. Напомним заголовки:
В ответ на пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что советские войска вошли в Польшу, когда «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Оно «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему», пояснил российский президент. «СССР последним из государств Европы подписал с Германией пакт о ненападении», — напомнил глава государства, добавив, что «СССР не запятнал себя прямыми контактами с Адольфом Гитлером, тогда как главы Франции и Великобритании подписывали с главой Третьего рейха ряд документов».
8 мая, накануне празднования 75-летия Победы, российский лидер заявил, что «у России нет и не может быть никакого чувства вины за начало Второй мировой войны, и оправдания тем, кто пытается переписать историю, нет».
Конечно, хорошо, что Владимир Путин написал статью, лишней она не будет. Вот только вряд ли она что-либо изменит в понимании истории нынешним поколением поляков (и других жителей Восточной Европы). Ведь спор идет не о фактах - а об их трактовке. Никто же на полном серьезе не отрицает, что именно советские войска изгнали из Варшавы гитлеровцев! Польские политики (и многие рядовые поляки вместе с ними) просто говорят, что их страна была, вместо Германии, оккупирована противостоящим нацистам Советским Союзом (то, что более мягко называется "вошла в советскую зону влияния"). Такова нынешняя трактовка - на которую можно обижаться, конечно, но изменить которую практически невозможно. По-настоящему же сбалансированный и спокойный взгляд на драмы середины XX века выработают, наверное, только будущие поколения...
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
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