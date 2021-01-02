Прожиточный минимум 2020 года составил 11 тысяч 301 рубль

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Прожиточный минимумв России по итогам 2020 годасоставил 11 301 рубль, информация об этих подсчетах опубликована пресс-центром Минтруда РФ.
«Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 г.: он составит 11 301 руб... Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 г.», — указано в сообщении Минтруда.
14 августа 2020 года Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей до 11 468 рублей.
Таким образом, величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал текущего года увеличится на 5,8% по сравнению с первым кварталом, когда прожиточный минимум на душу населения был в размере 10843 рублей.
По данным Росстата, во втором квартале текущего года средний доход россиян составил 32854 рубля. Ведомство отмечает, что реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее (на 10%) — только в 1999 году.
В первом квартале года около 18,6 млн человек (12,6% населения страны) имели доход ниже прожиточного минимума.
Согласно исследованию СК «Росгосстрах Жизнь» и центра «Перспектива», процент жителей России, которые получают доход 15 тыс. рублей в месяц или менее, за время пандемии коронавирусной инфекции увеличился с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.
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