Просто факт: Пенсионный фонд «простил» матери Собчак долг в 730 тысяч

Сенатору Людмиле Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей. Пенсионный фонд подавал иск к сенатору и просил вернуть незаконно полученные средства. Правда, позже ПФР передумал судиться с матерью Ксении Собчак.

Как уточняется, с 2012 по 2016 год политик получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. Но потом вернулась на работу в Совет Федерации. При этом в Пенсионный фонд сенатор о трудоустройстве не сообщила и продолжила получать деньги как пенсионерка.

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В беседе с «Фонтанкой» Нарусова пояснила, что прекращение производства по гражданскому иску связано с отсутствием у московского ПФР финансовых претензий к сенатору, добавив, что «все заплатила» и что Пенсионный фонд и остальных бедных пенсионеров я не ограбила».

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По инф. rosbalt.ru

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