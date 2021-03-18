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Просто факт: Пенсионный фонд «простил» матери Собчак долг в 730 тысяч
|По инф. rosbalt.ru
|18 Марта 2021 г.
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Сенатору Людмиле Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей. Пенсионный фонд подавал иск к сенатору и просил вернуть незаконно полученные средства. Правда, позже ПФР передумал судиться с матерью Ксении Собчак.
Как уточняется, с 2012 по 2016 год политик получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. Но потом вернулась на работу в Совет Федерации. При этом в Пенсионный фонд сенатор о трудоустройстве не сообщила и продолжила получать деньги как пенсионерка.
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В беседе с «Фонтанкой» Нарусова пояснила, что прекращение производства по гражданскому иску связано с отсутствием у московского ПФР финансовых претензий к сенатору, добавив, что «все заплатила» и что Пенсионный фонд и остальных бедных пенсионеров я не ограбила».
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