Михаил Ефремов «исчез» из колонии?..

Актера Михаила Ефремова перевели из ИК-4 Белгородской области. Защита отказывается сообщать, где он сейчас находится.

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Адвокат Петр Хархорин рассказал, что Ефремов сейчас не содержится в белгородской ИК-4. По словам адвоката, его подзащитного перевели, но куда — юрист сообщить не захотел.

По неподтвержденным данным, Ефремова уже перевезли в СИЗО-3 в Белгороде, а предстоящей ночью этапируют в Москву. Причины этих действий неизвестны.

По инф. rosbalt.ru

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