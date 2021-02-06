Михаил Ефремов «исчез» из колонии?..

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
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Актриса Лия Ахеджакова назвала силовиков, разгонявших протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, «полчищами космонавтов в латах» и «эскадронами смерти», добавив, что они стали «страшным откровением».
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Многие отрасли продолжают терпеть убытки из-за последствий пандемии коронавируса. Особенно пострадал игорный бизнес. Закрытие границ привело к потере постоянных иностранных клиентов. Кроме того, многие заведения были закрыты в самый пик распространения инфекции, что негативно отразилось на их финансовом состоянии.
80% опрошенных жителей России признались, что используют ненормативную лексику на работе. Интерес к теме возник на фоне того, что власти пытаются искоренить использование матерщины в социальных сетях...
Когда человек умирает и проходит примерно с год, его близким необходимо подумать о капительном благоустройстве места захоронения. Изначально ведь на могилу ставятся временные конструкции, потому что земле нужно дать как следует осесть. Проводится в связи с капитальным благоустройством целый комплекс мероприятий: ставится основательный памятник, монтируется цветник, оформляется территория в пределах оградки. Выбираются все элементы, которые будут здесь присутствовать с учетом, конечно, вкусов, но и финансового положения.
Вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжаются судебные дела. На новом процессе лрокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной, в которой обвиняется политик, вызвавший так много противоречивого шума в России
Близняшки из сказки Александра Роу «Королевство кривых зеркал» стали героинями своего времени. Только вот огромная слава так и не смогла принести им счастья, оставив в памяти лишь воспоминания о беззаботном и мечтательном детстве.
Большая политика врывается в жизнь граждан. Ну, невозможно не замечать, что страна кипит насчет дворца Путина, ареста Навального и многих других последних событий. Много ходит домыслов, слухов, и пропаганда тоже стремится выдавать свои версии. В итоге можно запутаться — при этом, важно все-таки, для начала отделять факты от мнений, оценок фактов. Именно с некоторыми ошарашивающими оценками экспертов - и знакомим...
Журналиста Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за высказывания о Зое Космодемьянской. Запрос в Генпрокуратуру по этому поводу направило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщается на сайте общества.
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается.
Всё чаще любители азарта вместо наземных игорных залов выбирают для себя онлайн-казино, где можно развлечься с простого мобильного телефона. Для этого лучше посетить официальный сайт популярной игровой площадки, предоставляющей большое разнообразие игровых автоматов. Главным преимуществом таких ресурсов считается то, что в них можно играть бесплатно, используя демо-версии слотов. Наземные заведения также популярны, однако из-за пандемии коронавируса они терпят большие убытки.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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