Прокурора заподозрили во взятках от похоронщиков

В Саратове возбуждено уголовное дело против прокурора района — его подозревают в получении взяток от похоронной компании.

По версии СК РФ, с декабря 2017 года на разных постах в прокуратуре Саратова фигурант получил взятки от представителя компании, специализирующейся на погребении умерших, за «общее покровительство». Всего, как считают следователи, прокурор за это время получил не менее 18 млн рублей.

Дело расследуют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Прокурор задержан.

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По инф. rosbalt.ru

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