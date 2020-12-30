ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Профсоюзы требуют отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга
По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти требует отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте города. На сайте организации опубликовано заявление, в котором говорится, что рост стоимости усугубит положение петербуржцев.

Профсоюзы требуют отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга

«В реалиях сегодняшнего дня, когда уровень жизни населения падает, а органы исполнительной власти Санкт-Петербурга и объединение работодателей настаивают на „заморозке“ размера минимальной заработной платы, договоренности по индексации зарплаты во внебюджетном секторе экономики не достигнуты, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте еще больше усугубит положение жителей нашего города», — отмечается в тексте.

Также профсоюзы напомнили о городской транспортной реформе. Они считают, что ее проведение фактически будет дважды оплачено из карманов петербуржцев.

«На протяжении последних нескольких лет население Санкт-Петербурга информируется о проведении транспортной реформы. При этом ее суть, цели и задачи, несмотря на просьбу профсоюзов, так и не представлялись на обсуждение социальным партнерам в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений. Финансирование мероприятий такого рода возможно лишь из двух источников: собственно платы за проезд и средств регионального бюджета, который наполовину формируется из налога на доходы физических лиц, то есть транспортная реформа фактически будет оплачена дважды из средств населения», — пишут авторы заявления.

Напомним, правительство Петербурга утвердило новые цены на проезд в общественном транспорте. Так, с 1 января 2021 года воспользоваться услугами метро можно будет за 60 рублей, а наземным транспортом — 55 рублей. Разовая поездка по карте «Подорожник» в городской подземке обойдется в 41 рубль, на наземном транспорте — 36 рублей.

По «Единой карте петербуржца» на базе «Мир» также сохраняются льготы: 44 и 39 рублей соответственно. Цены при оплате в турникете токенизированными банковскими картами на базе «Мир» или «Единой картой петербуржца», привязанными к смартфонам, составят 36 и 33 рубля соответственно.

  • Другие новости из Петербурга и Ленобласти - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 