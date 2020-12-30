Профсоюзы требуют отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга

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Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти требует отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте города. На сайте организации опубликовано заявление, в котором говорится, что рост стоимости усугубит положение петербуржцев.
«В реалиях сегодняшнего дня, когда уровень жизни населения падает, а органы исполнительной власти Санкт-Петербурга и объединение работодателей настаивают на „заморозке“ размера минимальной заработной платы, договоренности по индексации зарплаты во внебюджетном секторе экономики не достигнуты, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте еще больше усугубит положение жителей нашего города», — отмечается в тексте.
Также профсоюзы напомнили о городской транспортной реформе. Они считают, что ее проведение фактически будет дважды оплачено из карманов петербуржцев.
«На протяжении последних нескольких лет население Санкт-Петербурга информируется о проведении транспортной реформы. При этом ее суть, цели и задачи, несмотря на просьбу профсоюзов, так и не представлялись на обсуждение социальным партнерам в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений. Финансирование мероприятий такого рода возможно лишь из двух источников: собственно платы за проезд и средств регионального бюджета, который наполовину формируется из налога на доходы физических лиц, то есть транспортная реформа фактически будет оплачена дважды из средств населения», — пишут авторы заявления.
Напомним, правительство Петербурга утвердило новые цены на проезд в общественном транспорте. Так, с 1 января 2021 года воспользоваться услугами метро можно будет за 60 рублей, а наземным транспортом — 55 рублей. Разовая поездка по карте «Подорожник» в городской подземке обойдется в 41 рубль, на наземном транспорте — 36 рублей.
По «Единой карте петербуржца» на базе «Мир» также сохраняются льготы: 44 и 39 рублей соответственно. Цены при оплате в турникете токенизированными банковскими картами на базе «Мир» или «Единой картой петербуржца», привязанными к смартфонам, составят 36 и 33 рубля соответственно.
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Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти требует отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте города. На сайте организации опубликовано заявление, в котором говорится, что рост стоимости усугубит положение петербуржцев.
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