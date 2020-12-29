В Петербурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Правительство Петербурга утвердило новые цены на проезд в общественном транспорте. Объясняют все стремлением повысить комфорт... поживем-увидим, что из этого выйдет.

С 1 января 2021 года воспользоваться услугами метро можно будет за 60 рублей, а наземным транспортом — 55 рублей.

Разовая поездка по карте «Подорожник» в городской подземке обойдется в 41 рубль, на наземном транспорте — 36 рублей. По «Единой карте петербуржца» на базе «Мир» также сохраняются льготы: 44 и 39 рублей соответственно.

Цены при оплате в турникете токенизированными банковскими картами на базе «Мир» или «Единой картой петербуржца», привязанными к смартфонам, составят 36 и 33 рубля соответственно.

Как отмечают в комитете, решение о повышении тарифов принято, чтобы «обеспечить высокое качество и безопасность услуги по перевозке пассажиров», поскольку в пандемию существенно снизился пассажиропоток.

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По инф. rosbalt.ru

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