ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Петербурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте
По инф. rosbalt.ru   
29 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Правительство Петербурга утвердило новые цены на проезд в общественном транспорте. Объясняют все стремлением повысить комфорт... поживем-увидим, что из этого выйдет.

В Петербурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 января 2021 года воспользоваться услугами метро можно будет за 60 рублей, а наземным транспортом — 55 рублей.

Разовая поездка по карте «Подорожник» в городской подземке обойдется в 41 рубль, на наземном транспорте — 36 рублей. По «Единой карте петербуржца» на базе «Мир» также сохраняются льготы: 44 и 39 рублей соответственно.

Цены при оплате в турникете токенизированными банковскими картами на базе «Мир» или «Единой картой петербуржца», привязанными к смартфонам, составят 36 и 33 рубля соответственно.

Как отмечают в комитете, решение о повышении тарифов принято, чтобы «обеспечить высокое качество и безопасность услуги по перевозке пассажиров», поскольку в пандемию существенно снизился пассажиропоток.

  • Другие новости из Петербурга и Ленобласти - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 