Путин продлил продуктовое контрэмбарго как минимум на год

Российские контрсанкции, возникшие из-за позиции Запада по Украине, продлены указом Владимира Путина. Мы не раз писали о нашем и многих общественников возмущении этой варварской практикой - уничтожением продуктов, которые могли бы пригодиться бедным...

Президент распорядился, что они будут действовать еще как минимум год — вплоть до 2022-го.

Правительство «при необходимости» может внести предложения об изменении срока действия ограничений.

В РФ обложенную санкциями еду уничтожают: раскатывают бульдозерами или сжигают.

Контрсанкции появились как ответ на присоединение Крыма к России. Отказ от «запрещенки» обходится россиянам в 445 млрд руб. ежегодно.

Путин ранее говорил, что продэмбарго снимут, когда европейские страны отменят свои санкции против РФ.

Между тем, с момента введения продэмбарго в 2014 году, в России периодически уничтожают нелегально ввезенные в страну продукты из стран ЕС — так называемую «санкционку». Россельхознадзор с августа 2015 года по 1 апреля 2019-го уничтожил 27,6 тыс. тонн санкционки. Всего за этот период задержали 27,9 тыс. тонн санкционной продукции, в том числе 26,7 тыс. — растительной продукции и 1,15 тыс. — животного происхождения.

в 2014 году, в России периодически уничтожают нелегально ввезенные в страну продукты из стран ЕС — так называемую «санкционку». Россельхознадзор с августа 2015 года по 1 апреля 2019-го уничтожил 27,6 тыс. тонн санкционки. Всего за этот период задержали 27,9 тыс. тонн санкционной продукции, в том числе 26,7 тыс. — растительной продукции и 1,15 тыс. — животного происхождения. Напомним, что в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин своим указом ограничил ввоз широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США в ответ на санкции, введенные после присоединения Крыма к России. Продэмбарго должно было ускорить достижение показателей доктрины продовольственной безопасности, которая отражает, насколько население страны обеспечено отечественными продуктами.

Эксперты констатируют: одним из результатов продовольственного эмбарго стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты. По мнению руководителя Центра компетенции в АПК российского офиса KPMG Виталия Шеремета, «самую большую цену» за обеспечение импортозамещения, возможно, заплатил потребитель, так как цены выросли не только на продукты, запрещенные к ввозу, но и на продукты, производимые в России.

По инф. rosbalt.ru

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