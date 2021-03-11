Принц Уильям: «Наша семья совершенно не расистская»

Герцог Кембриджский Уильям, старший брат британского принца Гарри, впервые прокомментировал интервью, в котором его младший брат и его жена Меган Маркл рассказали американской телеведущей Опре Уинфри о «нездоровом» отношении некоторых членов королевской семьи к цвету кожи их первенца.

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Уильям отверг все обвинения в расизме в адрес своих родственников. «Наша семья совершенно не расистская», — подчеркнул супруг Кейт Миддлтон.

Общаясь с журналистами вместе с женой во время первого появления на публике после показа скандальных откровений Меган и Гарри, принц Уильям сказал, что еще не разговаривал с братом с момента выхода интервью, но вскоре это сделает. Гарри, в частности, сказал Опре, что слухи о его вражде с Уильямом не соответствуют действительности, однако у них «разные пути», так как брат является вторым в очереди на престол.

Добавим, источники, близкие к британскому королевскому двору, утверждают, что герцоги Кембриджские «в крайней степени опечалены» словами Гарри и Меган.

По инф. rosbalt.ru

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