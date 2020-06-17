Принц Чарльз на два месяца потерял обоняние из-за коронавируса

У британского принца Чарльза только сейчас восстановилось обоняние, хотя от коронавирусной инфекции он вылечился в конце марта, пишет издание The Independent.

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Он признался, что обоняние и ощущение вкуса восстановились, но он по-прежнему замечает у себя потерю ощущений.

Напомним, анализ на COVID-19 принц Чарльз сдал 25 марта, он показал положительный результат. Принц самоизолировался и выздоровел к концу марта.

По инф. rosbalt.ru

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