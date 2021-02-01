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Приготовить утку как в Помпеях? Да запросто!

По инф. Российской газеты   
01 Февраля 2021 г.
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Археолог и фуд-блогер Фаррел Монако изучила недавно обнаруженные остатки еды в разрушенных вулканом Помпеях и составила меню тех лет. Рассказываем, как приготовить тушеную утку как в Помпеях.

Приготовить утку как в Помпеях? Да запросто!

Исследователь изучила фрески и остатки пищи в так называемой термополии — заведении быстрого питания с выходящим на улицу прилавком. По ее мнению, для приготовления, например, тушеной утки аля «Помпеи» вам понадобятся:

Две утиные грудки или утиные ножки, небольшой пучок укропа или одна чайная ложка (два грамма) сушеного укропа, щепотка соли, две столовые ложки (20 граммов) оливкового масла, две чайные ложки (шесть граммов) рыбного соуса Red Boat, небольшой пучок свежего орегано или одна чайная ложка (два грамма) сушеного орегано, небольшой пучок свежего кориандра или одна чайная ложка (два грамма) сушеного кориандра.

В рецепт также входят: три столовые ложки (60 граммов) виноградной патоки, одна столовая ложка (20 граммов) красного винного уксуса, одна чайная ложка (пять граммов) меда, одна чайная ложка (пять граммов) нарезанной кубиками зелени одуванчика, пол чайной ложки сушеного молотого черного перца, любисток, тмин, кориандр, асафетида.

Утку тушить в кастрюле на среднем огне 45 минут, добавить в бульон несколько раковин улиток, козьих и свиных костей. На сковороде смешать оливковое масло и рыбный соус с орегано и кориандром. Вынуть утку из кастрюли с бульоном и обжарить ее на сковороде вместе с маслом, рыбным соусом и зеленью. Сбрызнуть половиной приготовленной виноградной патоки. Когда утка подрумянится, достать ее из сковороды и отложить в сторону.

В миске смешать оставшуюся виноградную патоку с красным винным уксусом, медом, нарезанной кубиками зеленью одуванчика (или цикорием), молотым черным перцем, любистком, тмином, кориандром и асафетидой и все это взбить. Выложить на сковороду, нагреть, добавить муку и утиный жир (или сало) и сделать заправку, взбивь венчиком.

Выложить большую ложку заправки на блюдо. Нарезать утиное мясо небольшими кусочками и выложить их поверх соуса. Полить немного бульоном и украсить веточками свежего орегано.

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