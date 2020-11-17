Приёмный сын Джигарханяна рассказал о последних днях артиста

Степан Джигарханян поделился подробностями последних дней жизни своего приемного отца.

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Как рассказал он журналистам, в последние годы Армен Джигарханян испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Однако в последнее время его состояние еще более ухудшилось из-за практически затворнического образа жизни, который вел артист в связи с коронавирусной пандемией.

Последние дни артист провел в больнице, где был подключен к системе жизнеобеспечения. Он находился под пристальным вниманием врачей, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако усилия медиков по спасению жизни артиста, к сожалению, успехом не увенчались.

— В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей, — сказал сын жены Джигарханяна Татьяны Власовой.

Армен Джигарханян умер 14 ноября после отказа почек.

По инф. rosbalt.ru

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