При взрыве газа в Кургане погибла семья из трех человек

В Кургане три человека погибли в результате взрыва бытового газа.

Как сообщили в СК РФ, взрыв газа произошел минувшей ночью в одноэтажном здании на Промышленной улице. В помещении жила семья, состоящая из трех человек. Все трое из-за взрыва и обрушения здания погибли. Пока извлечь из-под завалов удалось одно тело, разбор продолжается.

Дело расследуют по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ведутся обыски для изъятия документации на разрушенное помещение и о подключении его к газовому оборудованию.

К сожалению, утечки и взрывы бытового газа нередки, иной раз они приводят к жутким последствиям и на время привлекают внимание всей страны:

Причиной, как правило, является изношенность сетей и оборудования, а также наплевательское пренебрежение к нормам безопасности. Именно в связи с этой печальной традицией, ни одно из трагедий не привела к массовой озабоченности и принятию каких-то радикальных масштабных мер...

По инф. rosbalt.ru

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