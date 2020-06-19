Премьер Британии Борис Джонсон попал в аварию в центре Лондона

Машина британского премьера Бориса Джонсона попала в аварию на выезде из здания парламента в Лондоне. Как рассказали в офисе премьера, в его машину врезался автомобиль с охраной, однако сам Джонсон не пострадал.

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Виновником аварии стал участник митинга курдов, который внезапно выбежал на дорогу перед автомобилем Джонсона. Водителю премьера пришлось резко затормозить, поэтому следующий за ним автомобиль врезался в него.

— Премьер находился в машине, никто не пострадал, — отметили в канцелярии.

У одного из автомобилей оказался слегка помят бампер. Виновник ДТП задержан.

По инф. rosbalt.ru

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