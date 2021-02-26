Правильно упасть на скользком тротуаре — тоже искусство!

В России к концу зимы на дорогах и тротуарах сложилась сложная обстановка. Рыхлый подтаявший снег и гололед представляют опасность для пешеходов. Врач-травматолог Борис Буряк рассказал, как правильно падать, чтобы не получить травмы и переломы.

По словам медика, для прогулок необходимо выбрать правильную обувь.

«Подошва не должна быть гладкой. Лучше не выбирать и обувь на каблуке. Нога в этом случае находится в очень неустойчивом положении. Надевайте обувь с рельефной подошвой и идите, опираясь на ступню полностью. Сцепление с поверхностью будет лучше и риск падения снизится. Если вы очень боитесь скользких тротуаров, запаситесь специальными противоскользящими приспособлениями для обуви. Они особенно нужны для пожилых людей», — сказал он.

Если все же падения избежать не удается, важно вести себя правильно.

«Ведет назад, на спину — вытягивайте руки вперед, а голову прижимайте к груди. Может, удастся сохранить равновесие. Не помогло? Тогда руки срочно возвращайте в положение вдоль туловища. Это убережет от перелома запястья. Еще один способ удержаться на ногах и сохранить баланс, бросить все, что держите в руках — сумку, пакеты. Центр тяжести выровняется», — отметил Буряк.

Врач советует на скользкой дороге не держать руки в карманах — так риск потерять равновесие гораздо выше.

«Падая, старайтесь заваливаться на бок — удар примут плечи, и вы защитите позвоночник. Выбирая, что подставлять под удар — кисть или локоть, предпочтение отдавайте второму — он защищен одеждой, и исход может быть более благополучным, чем при падении на запястье», — добавил травматолог.

Помимо этого, Буряк рекомендует при падении сжать зубы, чтобы не прикусить язык, а шапка, по его словам, поможет защитить голову.

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По инф. rosbalt.ru

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