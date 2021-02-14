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Потери населения из-за коронакризиса на экономике скажутся не на шутку
По инф. rosbalt.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Пандемия коронавирусной инфекции нанесла прямой ущерб экономикам стран мира — через заболеваемость и смертность людей, а также косвенный — через карантинные ограничения в отношении тех или иных секторов.

Потери населения из-за коронакризиса на экономике скажутся не на шутку

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предложило оценку прямых демографических эффектов пандемии на российский ВВП: по его расчетам, дополнительная смертность в 2020–2021 годах и потери рабочих дней в результате временной нетрудоспособности больных коронавирусом снизят уровень реального ВВП России 2021 года на 0,2–0,9%, сообщает РБК.

Как подсчитали в АКРА, в результате пандемии дополнительная (избыточная) смертность 2020 года составила 360 тыс. человек (по сравнению с прогнозом в отсутствие пандемии), а в 2021 году составит от 100 тыс. до 250 тыс. человек.

Исходя из оценок агентства, 25–45% людей, умирающих в связи с коронавирусом, находятся в трудоспособном возрасте — таков негативный эффект пандемии на численность рабочей силы.

При этом заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов указал, что к 2030 году демографический «след» пандемии уменьшится до 0,04–0,18%, но не сойдет на нет и через 15 лет после ее окончания.

  • Напомним, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

  • 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину первый вариант общенационального плана по восстановлению российской экономики в 2020–2021 годах. 19 июня главе государства был направлен доработанный проект нацплана, а 23 сентября правительство утвердило окончательный вариант документа (стоимостью около 6,4 трлн рублей). В ноябре Путин заявил, что объем антикризисной поддержки из бюджета в период эпидемии составил в России 4,5% ВВП, что помогло смягчить ситуацию в экономике и пройти тяжелый период без необратимых потерь.
  • Добавим также, что по итогам 2020 года российская экономика показала спад на 3,1% относительно 2019 года, когда она выросла на 2%. Такова первая оценка Федеральной службы государственной статистики. Она оказалась лучше ожиданий Минэкономразвития и Центробанка РФ. МЭР прогнозировало спад экономики по итогам 2020 года на 3,8%, а финрегулятор — на 4-5%. Тем не менее, падение российского ВВП на 3,1% — самое сильное с 2009 года (тогда экономика потеряла 7,8%).

По инф. rosbalt.ru

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