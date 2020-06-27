После отмены ограничений Европу снова накрыл коронавирус

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных...
В Европе произошел всплеск заболеваемости коронавирусом после частичной отмены ограничений. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
По его словам, за две недели количество новых случаев выросло сразу в 30 странах
Клюге добавил, что в 11 из этих стран темпы распространения вируса заметно выросли. Если не принять меры, системы здравоохранения окажутся «на грани пропасти», предупредил он.
Ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе зараженных COVID-19 — за сутки в мире было зафиксировано более 180 тыс. случаев. Организация опасается, что мир ожидает вторая волна эпидемии.
Новая коронавирусная инфекция очень коварная. Многие страны, казалось бы, объявляют победу над ней, а спустя несколько недель заявляют о новых вспышках. Так случилось, например, в Китае, где сразу же ввели военное положение. Также о новом всплеске заболеваемости заявила Черногория. Поэтому, видимо, неслучайно многие эпидемиологи говорят, что этот вирус пришел к нам надолго, а скорее всего, даже навсегда. А значит, надо жить по новым правилам.
Известный певец и продюсер Александр Цекало в своих соцсетях выложил фотографии с празднования дня рождения молодой супруги Дарины Эрвин. По словам Александра, он долго думал, как организовать праздник, и решил, что это будет романтическая вечеринка.
Несмотря на то, что Москва расположена в сейсмически малоактивной зоне, тем не менее, в её истории фиксировались подземные колебания мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Эти толчки хоть и ощущались людьми, но не вызывали значительных разрушений зданий. Однако эксперты сходятся во мнении, что землетрясение уже в 7 баллов может стать губительным для столичного региона.
Дочь популярного в 90-е певца Евгения Белоусова, родившаяся в браке с Еленой Худик, нисколько не уступает в оригинальности своему родителю. Несколько месяцев назад Кристина решила кардинально изменить свой образ жизни и переехать на острова Таиланда и Индонезии.
Охотник-промысловик с 20-летним стажем Степаныч рассказывает своей аудитории соответственно об охоте, а также не забывает и о рыбалке. Свои большие и маленькие видео блогер транслирует с платформы YouTube. А еще он оказался автором-исполнителем песен. В его ролике-визитке, где показаны разные занятия блогера, к слову, звучит очень симпатичная песня про Сибирь, охоту, тайгу. Слова – отличные, музыка – тоже. Можете и вы, уважаемые читатели, захотите послушать!
В YouTube состоялась премьера трейлера второй режиссерской работы Данилы Козловского – «Чернобыль». Фильм расскажет о ликвидаторах катастрофы на Чернобыльской АЭС. Главного героя, пожарного Алексея, сыграет сам Козловский.
Актриса театра и кино Марина Зудина показала редкое семейное фото. На фото запечатлены счастливые Олег Павлович Табаков и Марина за три недели до рождения первенца – сына Павла. Это было почти 25 лет назад, в 1995 году.
Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил губернатору Петербурга обращение с просьбой разобраться с ситуацией на улице Рубинштейна. Парламентарий рассказал, что ему поступают жалобы от жителей, жизнь которых «напоминает ад» из-за многочисленных баров и ресторанов.
Эти заметки, или «размышлизмы» на разные темы родились у меня от избытка свободного времени, поскольку я добровольно и добросовестно (заметьте, как человек, входящий в категорию 65+) почти три месяца провёл в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, не обошедшего, увы, и нашу область.
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