После отмены ограничений Европу снова накрыл коронавирус

В Европе произошел всплеск заболеваемости коронавирусом после частичной отмены ограничений. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, за две недели количество новых случаев выросло сразу в 30 странах

Клюге добавил, что в 11 из этих стран темпы распространения вируса заметно выросли. Если не принять меры, системы здравоохранения окажутся «на грани пропасти», предупредил он.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе зараженных COVID-19 — за сутки в мире было зафиксировано более 180 тыс. случаев. Организация опасается, что мир ожидает вторая волна эпидемии.

Новая коронавирусная инфекция очень коварная. Многие страны, казалось бы, объявляют победу над ней, а спустя несколько недель заявляют о новых вспышках. Так случилось, например, в Китае, где сразу же ввели военное положение. Также о новом всплеске заболеваемости заявила Черногория. Поэтому, видимо, неслучайно многие эпидемиологи говорят, что этот вирус пришел к нам надолго, а скорее всего, даже навсегда. А значит, надо жить по новым правилам.

По инф. rosbalt.ru

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