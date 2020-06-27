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После отмены ограничений Европу снова накрыл коронавирус

По инф. rosbalt.ru   
27 Июня 2020 г.
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В Европе произошел всплеск заболеваемости коронавирусом после частичной отмены ограничений. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

ВОЗ: Европу накрыла новая волна заболеваемости коронавирусом

По его словам, за две недели количество новых случаев выросло сразу в 30 странах

Клюге добавил, что в 11 из этих стран темпы распространения вируса заметно выросли. Если не принять меры, системы здравоохранения окажутся «на грани пропасти», предупредил он.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе зараженных COVID-19 — за сутки в мире было зафиксировано более 180 тыс. случаев. Организация опасается, что мир ожидает вторая волна эпидемии.

Новая коронавирусная инфекция очень коварная. Многие страны, казалось бы, объявляют победу над ней, а спустя несколько недель заявляют о новых вспышках. Так случилось, например, в Китае, где сразу же ввели военное положение. Также о новом всплеске заболеваемости заявила Черногория. Поэтому, видимо, неслучайно многие эпидемиологи говорят, что этот вирус пришел к нам надолго, а скорее всего, даже навсегда. А значит, надо жить по новым правилам.

По инф. rosbalt.ru

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