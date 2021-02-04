Порядок выплат пособий по безработице изменится

Отсчёт повышенных выплат по безработице, назначенных на 2021 год, предлагается вести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты.

В декабре кабмин сохранил на 2021 год размеры пособия для потерявших работу: минимальный — 1500 рублей, максимальный — 12 130 рублей в первые 3 месяца и 5 тысяч — в следующие 3 месяца. Однако выплата этих сумм начиналась с даты признания человека безработным — эту формулировку Минтруд предлагает изменить.

Ведомство предлагает вести отсчёт трёх «повышенных» месяцев с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получать деньги сразу. Это, например, беременные, студенты или призывники. То есть их могут признать безработными, но по закону соответствующие выплаты таким категориям россиян не положены, и их назначат на бирже труда уже после перерегистрации там. К тому времени они лишились бы возможности получать повышенное пособие.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике 21 января заявил, что в России число безработных снизилось до 2,6 миллиона человек.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 21 января поставил перед правительством задачу до конца 2021 года добиться полного восстановления рынка труда.

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По инф. Парламентской газеты

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