Порядок выплат пособий по безработице изменится

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Отсчёт повышенных выплат по безработице, назначенных на 2021 год, предлагается вести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты.
В декабре кабмин сохранил на 2021 год размеры пособия для потерявших работу: минимальный — 1500 рублей, максимальный — 12 130 рублей в первые 3 месяца и 5 тысяч — в следующие 3 месяца. Однако выплата этих сумм начиналась с даты признания человека безработным — эту формулировку Минтруд предлагает изменить.
Ведомство предлагает вести отсчёт трёх «повышенных» месяцев с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получать деньги сразу. Это, например, беременные, студенты или призывники. То есть их могут признать безработными, но по закону соответствующие выплаты таким категориям россиян не положены, и их назначат на бирже труда уже после перерегистрации там. К тому времени они лишились бы возможности получать повышенное пособие.
Замглавы Минтруда Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике 21 января заявил, что в России число безработных снизилось до 2,6 миллиона человек.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 21 января поставил перед правительством задачу до конца 2021 года добиться полного восстановления рынка труда.
На кукурузном поле у польской деревни Слушкув, к юго-востоку от Познани, был найден большой горшок, наполненный серебряными монетами начала XII века. Также в нем находились четыре кольца, одно из которых, по мнению ученых, могло принадлежать Марии — жене одного из самых могущественных людей Польши того времени.
«Табель о рангах» был утвержден 4 февраля 1722 года. Это был первый закон о порядке государственной службы в Российской империи, в котором говорилось о классификации военных, статских и придворных чинов, и их соотношении по старшинству.
Многие наверняка помнят, как в прошлом году после смерти легендарного советского и российского актёра Алексея Баталова его родственники, вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария заявили, что у них «украли» наследство.
В КПРФ планируют массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля. Лидер партии Геннадий Зюганов отмечает, что у них есть сформулированная программа выхода из кризиса «12 шагов к достойной жизни».
Василий Шуров, лечащий врач ушедшей из жизни почти два года назад певицы Юлии Началовой, рассказал, что именно стало причиной ее смерти. Напомним, артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за воспалительного процесса.
Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.
Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.