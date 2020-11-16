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Полиция собралась искать маньков с помощью искусственного интеллекта

По инф. polit.ru   
16 Ноября 2020 г.
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Министерство внутренних дел России подготовило проект цифровой трансформации — ведомство хочет использовать искусственный интеллект для поиска серийных убийц и подозреваемых по биоматериалам с места преступления.

МВД потратит 55 млн рублей на искусственный интеллект. Он будет искать серийных преступников и создавать фотороботы

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ведомство оценило проект в 55 млн рублей. МВД направило его на согласование с правительством.

Искусственный интеллект сможет анализировать детали преступлений и обнаруживать совпадения — так система сможет вычислить серийных преступников, пишет РБК. Система также сможет составлять портрет преступника по биоматериалам с места преступления и по банку данных.

МВД рассчитывает протестировать систему определения внешности преступника в 2021–2022 годах, а внедрить в работу в 2014 году. Нейросеть для поиска серийных преступников начнут разрабатывать в 2023 году. Издания не уточняют, кто будет разрабатывать систему — специалисты из структуры МВД или сторонние эксперты.

Время меняется, и все чаще технологии приходят на помощь человеку в самых разных отраслях, в том числе, оказывается, могут они помочь и в поимке преступников, и в борьбе за здоровую экологию, и много в чем другом. Главное только, что все эти технологии всегда использовались во благо. Об этом как раз не так давно заявил Папа Римский Франциск. Он выразил уверенность в том, что скусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно.

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