Папа римский призвал молиться за роботов

Искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Об этом заявил папа римский Франциск.

Понтифик призвал верующих всего мира молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству», чтобы плоды технического прогресса не привели к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.



Ранее Ватикан совместно с Microsoft и IBM составили список принципов, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.

Время меняется, и все чаще технологии приходят на помощь человеку в самых разных сферах. И вполне может быть, что они смогут помочь людям там, где они не справляются. Вот примеры заголовков об этом:



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По инф. rosbalt.ru

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