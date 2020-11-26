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Полицейские задержали женщин, вымогавших деньги у мужа Наташи Королёвой
По инф. rosbalt.ru   
26 Ноября 2020 г.
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Полицейским в ходе спецоперации удалось задержать двух женщин, которые вымогали деньги у мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

Полицейские задержали женщин, вымогавших деньги у мужа Наташи Королёвой


Злоумышленницами оказались 21-летняя уроженка Самары и 49-летняя уроженка Краснодарского края. Их задержали в столичном ресторане «Топчан» на улице Сергия Радонежского при передаче денег сотрудниками полиции. В настоящее время обе женщины отпущены под подписку о невыезде.

Как рассказали журналистам родственники младшей фигурантки расследования, девушка учится на первом курсе ГИТИСа. По мнению близких, она попала под влияние своей знакомой, которую многие характеризуют как «жесткую женщину», «манипулятора», способного оказать «психологическое воздействие». Предполагается, что именно ей пришло в голову устроить «спектакль», что девушка - якобы дочь Тарзана, с которым женщина имела связь 21 год назад.

Напомним, ранее сообщалось, что шоумен обратился в полицию в связи с тем, что в одном из мессенджеров у него вымогают два миллиона рублей, угрожая публикацией неких компрометирующих сведений в СМИ.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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