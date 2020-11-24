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У мужа Наташи Королёвой вымогают два миллиона рублей
|По инф. rosbalt.ru
|24 Ноября 2020 г.
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Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан, стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что злоумышленники пытаются заставить шоумена заплатить 2 млн рублей, грозя опубликовать некие данные о нем в СМИ.
Глушко обратился в полицию, где рассказал, что вымогательство продолжается с 16 октября через WhatsApp с неизвестного номера. Полиция проводит доследственную проверку.
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