У мужа Наташи Королёвой вымогают два миллиона рублей

Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан, стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что злоумышленники пытаются заставить шоумена заплатить 2 млн рублей, грозя опубликовать некие данные о нем в СМИ.

Глушко обратился в полицию, где рассказал, что вымогательство продолжается с 16 октября через WhatsApp с неизвестного номера. Полиция проводит доследственную проверку.

По инф. rosbalt.ru

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