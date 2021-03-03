Политика: Саркози отправили за решетку, а Пашинян извинился перед армянами

Главное в политике: бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции, а премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил у населения страны прощения за политические ошибки.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции. По решению французского суда, он получил три года тюрьмы, два из которых — условно, передает Euronews.

Саркози отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов.

Напомним, следователи изучали финансирование предвыборных кампаний 2007 и 2012 годов, заподозрив Саркози в том, что он потратил больше положенного и принимал незаконные пожертвования от совладелицы L’Oreal миллиардерши Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского лидера Каддафи. Последнее не было доказано. Однако против Саркози были выдвинуты обвинения в коррупции и использовании служебного положения.

В марте Саркози ждет новый суд: ему и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.

Саркози стал вторым президентом Франции, который по истечении полномочий оказался под судом. Такой же участи удостоился его предшественник Жак Ширак — он был признан виновным в том, что устраивал друзей на фиктивные должности в бытность мэром Парижа, и был осужден заочно, получив два года условно.

Мы неоднократно говорили о том, что коррупция в мире (да, не только в России!) является системным явлением: условное право воровать (а это не только кража бюджетных денег, но и покровительство бизнесам родственников и знакомых) - дано каждому чиновнику. За ним большинство и идет во власть, потому что легко обогатиться там, имея доступ к бюджетным деньгам - проще простого. Только вот важно ни с кем не ссориться, потому что иначе сразу за тобой придут следователи и наручники оденут. А в хороших отношениях со всеми быть, как известно, невозможно - вот поэтому мы и узнаем постоянно о новых "случаях выявленной коррупции".

Примеры заголовков о коррупции за рубежом:

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян тем временем во время митинга вышел к своим сторонникам и попросил прощения. Он заявил, что за 30 лет независимости были допущены все возможные ошибки. «За последние два года и десять месяцев после революции также были совершены ошибки. Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, у всех граждан Армении, у всех армян диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения», — отметил Пашинян, его цитирует Sputnik Армения.

Он добавил, что основной причиной ошибок стало то, что власти пользовались народной любовью. «Пытаясь оправдать эту народную любовь и нашу любовь в отношении народа и родины, хотели сделать все точно и идеально», — добавил Пашинян, пояснив, что поиски идеальных вариантов во многих случаях приводили к бездеятельности.

Премьер также предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции и высказал идею перевести Армению от парламентской к полупрезидентской форме правления.

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Отметим, в Ереване на площади Республики прошел митинг сторонников Пашиняна. Армянский премьер-министр накануне сам обратился к ним с просьбой выйти на акцию. Этому предшествовала череда политических событий. Так, 24 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. В ответ главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. В свою очередь попросил Сарксяна уволить начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако получил отказ.

Пашинян подал ходатайство повторно. Он назвал неизбежным уход главы Генштаба Оника Гаспаряна с поста, добавив, что у Армении не может быть главы Генштаба, способного вывести танки против собственного народа.

По инф. rosbalt.ru

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