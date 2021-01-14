Подскочили цены на настойку пустырника и градусники. Так время-то какое...

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Цены на медикаменты в России повысились в декабре 2020 года на 0,67% относительно предыдущего месяца, однако за прошлый год выросли на 9,76% (декабрь к декабрю-2019), следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
В частности, констатирует Росстат, среди медицинских товаров и медикаментов в декабре поднялись цены на термометры медицинские ртутные (плюс на 4,2%), линекс (на 2,6%), настойку пустырника, индапамид — на 1,2%.
В целом, указывает ведомство, потребительские цены в России повысились в декабре 2020 года на 0,8% относительно предыдущего месяца, а в целом за минувший год инфляция в стране составила 4,91% (декабрь к декабрю-2019) по сравнению с 3,04% в 2019 году.
Рост потребительских цен в декабре на 0,9% и более зафиксирован в 47 субъектах РФ. В Москве инфляция за месяц достигла 0,6%, Санкт-Петербурге — 1% (в целом за год — 3,8% и 4,7% соответственно).
Как уточняет Росстат, продовольственные товары в РФ подорожали в декабре на 1,53% к ноябрю (на 6,69% в годовом выражении), непродовольственные товары — на 0,4% (4,79%).
Среди продовольственных товаров сильно прибавили в цене куриные яйца (на 13,24% в декабре и 15,14% за год). Подсолнечное масло стало дороже в декабре на 1,72% и на 25,91% за год.
Более того, указывает ведомство, прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил в декабре: на огурцы — 47,5%, помидоры — 26,1%, картофель — 9,6%.
Напомним, что за 2019 год потребительские цены в России повысились на 3% (декабрь к декабрю-2018), и этот результат стал вторым самым низким значением индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.
Минэкономразвития (МЭР) ожидало годовую инфляцию в России к концу 2020 года на уровне 4,6-4,8% (оценки неоднократно повышались). Со своей стороны, Центробанк РФ предполагал, что инфляция составит 4,6-4,9% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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Цены на медикаменты в России повысились в декабре 2020 года на 0,67% относительно предыдущего месяца, однако за прошлый год выросли на 9,76% (декабрь к декабрю-2019), следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
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