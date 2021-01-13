Почему подорожали яйца? Минсельхоз объясняет

Рост цен на куриные яйца в декабре обусловлен сезонным фактором и повышением себестоимости производства, сообщили в Минсельхозе.

Ранее Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года. Согласно им, больше всего подорожали куриные яйца (13,24%).

«Традиционное повышение цен на эту продукцию в декабре связано с сезонным фактором, а также ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур. Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования», — объяснили в ведомстве.

В Минсельхозе подчеркнули, что в последние годы в России растет производство яиц и одновременно снижается их импорт. Ожидается, что производство по итогам 2020 составит 45,1 миллиарда штук, увеличившись на 0,4%.

«По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц, и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных», — добавляется в сообщении.

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