Под Севастополем открылся парк живой истории

Открытие круглогодичного исторического парка «Федюхины высоты» состоялось в Севастополе в рамках VII Крымского военно-исторического фестиваля.

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Парк построен в Балаклавском районе, на месте, где проходили сражения в период Крымской войны и первой обороны Севастополя 1854–1855 годов. Здесь же, на подступах к Сапун-горе, шли бои в годы Великой Отечественной войны, когда советская армия прорывалась в захваченный немцами Севастополь в мае 1944 года.

В парке построены три музейных комплекса под открытым небом, которые воссоздают обстановку одной из эпох в истории Крыма. Это римский военный форт Каструм I–III веков нашей эры, генуэзская усадьба XV века Loco Cimbali, а также укрепления русской армии и ее противников в годы Крымской войны. Планируется, что они будут работать круглый год, а не только в дни Крымского военно-исторического фестиваля. На территории останутся смотрители, которые будут рассказывать посетителям о площадках. В течение года парк заполнят разными мероприятиями: уроками истории, лекциями, будут проводить реконструкции битв.

Созданием парка на Федюхиных высотах занимались севастопольские реконструкторы. Свою идею они представили властям и общественности в 2015 году во время второго Крымского военно-исторического фестиваля. В правительстве Севастополя выделили участок для исторического парка площадью 129 гектаров и включили его в список приоритетных проектов. Строительство в общей сложности велось семь лет.

— Парк открыт и больше не закроется, с 8 сентября приходите в любое время, — пригласил директор парка Станислав Нагорный.

Он поблагодарил за поддержку проекта мецената Алексея Чалого, экс-спикера Заксобрания Севастополя, а также врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Благодаря его содействию

— Временами нам казалось, что ничего не получится. Были неустранимые препятствия, — рассказал Нагорный. — Но полгода назад Развожаев приехал сюда: была зима, грязь по колено. Он спросил: что нужно? И сегодня я не могу поверить своим глазам: все это есть.

— Когда я впервые сюда попал, то даже глазам своим не поверил, что можно так любить Севастополь, Крым, его историю, и в конечном счете — историю нашей страны, — поделился впечатлениями Михаил Развожаев. — Я считаю, что это лучший военно-исторический парк в России. Для первого знакомства с парком, говорят, нужно 10 часов, но я провел здесь гораздо больше времени и увидел еще не все. Хочется возвращаться сюда вновь и вновь.

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