Под Рязанью двоих детей изъяли из семьи, где их били и морили голодом

В городе Рыбное Рязанской области инспекторы по делам несовершеннолетних забрали у матери голодных и грязных детей в возрасте шесть месяцев и 1,5 года. Старший мальчик был к тому же избит.
Несчастных малышей полицейские обнаружили случайно: местные жители пожаловались на шум в соседнем доме. Прибывший на место полицейский наряд увидел жуткую картину: в антисанитарных условиях находились двое малышей — шестимесячный младенец и мальчик постарше — и никакой еды в доме, не говоря уже о специальном детском питании. У старшего полуторагодовалого мальчика на лице и голове были видны следы недавних побоев.
Как выяснилось, это дети 21-летней дочери хозяина квартиры. Мать детишек до недавнего времени жила с ними в Рязани у гражданского мужа. В конце новогодних каникул, поссорившись с сожителем, вернулась с мальчиками к отцу.
Ее отец известен в полиции Рыбного как человек пьющий — 47-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного. Несколько дней назад, будучи пьяным, побил старшего внука. Сейчас по факту избиения ребенка полиция проводит проверку на предмет возбуждения уголовного дела.
Детей инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки и попечительства Рыбновского района из этого дома забрали. Сейчас мальчики в больнице под наблюдением врачей.
Мать детей ранее в поле зрения полиции не попадала. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.
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