Под лавиной на Домбае погиб глава Федерации горнолыжного спорта

Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.

По его словам, отца не удалось спасти. «Сейчас жду, спускают (тело)», — приводит слова Шамиля Маршанкулова ТАСС. Сын погибшего подтвердил, что лавина накрыла вагончики проката лыж и сноубордов после принудительного схода в другом месте.

Шамиль с одним из рабочих в момент ЧП «возился» с бугелем подъемника. «Услышали выстрелы, смотрим — лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он (отец) у дверей (вагончика) стоял и в самый пик попал», — рассказал он.

Сына Маршанкулова и второго мужчину тоже завалило снегом, но они смогли выбраться.

Спасательные работы продолжаются. Поиски осложняет мокрый снег и наступление сумерек, рассказали в МЧС. На месте работает 233 человека, 28 единиц техники.

Восемь человек обратились за помощью к медикам. Не все пострадавшие попали под лавину, уточняет агентство. Некоторым стало плохо из-за проблем с сердцем.

Днем на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения и кафе. Как сообщали в МЧС, в момент схода лавины на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. Шестерым попавшим под лавину удалось выбраться из-под снега самостоятельно. Сообщалось о спасении из-под завалов женщины, которую передали медикам в состоянии средней тяжести, но официально эта информация не подтверждена.

По предварительной информации, спуск лавины был принудительным, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Длина лавины составила 300 метров. По данным РИА Новости, склон, на который сошла лавина, был закрыт из-за непогоды.

В воскресенье республиканское управление МЧС выпустило сообщение о лавинной опасности в горах республики до 18:00 18 января на высотах выше 2700 метров. В понедельник спасатели продлили предупреждение о повышенной опасности схода лавин.

Напомним, ранее лавина также сошла на горнолыжный комплекс под Красноярском. Погибли три человека, в том числе, маленький ребенок. Следствие уже нашло виновных в этом происшествии.

Polit.ru

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