Почти 2 тысячи человек пришли проститься с Василием Лановым

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны прославленного российского и советского артиста Василия Ланового. Со звездой фильма «Офицеры» простились в театре им. Вахтангова.
Тело актера предали земле под траурную музыку военного оркестра и траурный салют холостыми патронами.
Проводить Ланового в последний путь пришли почти 2 тыс. человек. Актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами и под звуки военного оркестра. Гражданская панихида продлилась с 10:00 до 12:30. Проститься с Лановым пришли его родные, а также многие известные артисты и политики.
В частности, прощание посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Александр Олешко, Бедрос Киркоров.
Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. Причиной смерти называется коронавирус. Похоронили звезду «Офицеров» на Новодевичьем кладбище Москвы.
В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.
Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.
Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.
Протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных прошли 31 января в десятках городов России. Число задержанных оказалось беспрецедентным — свыше 5 тысяч человек. Многие политологи сходятся во мнении, что протест становится более осмысленным и дальше будет только нарастать.
Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК, об этом пишет телеграм-канал Mash. Команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.
Согласно разработанному Министерством труда и соцзащиты России переченю профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, заменить службу в армии можно работой психологом, официантом и тренером.
1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в знаменитом Китайском кинотеатре Граумана, построенном в виде пагоды, состоялась мировая премьера первого киномюзикла — «Бродвейская мелодия» (англ. The Broadway Melody).
Во Франции при проведении раскопок в городке Альба-ла-Ромен специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали древний погребальный комплекс. В одном из захоронений был обнаружен набор крайне редких свинцовых миниатюр.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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