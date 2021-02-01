Почти 2 тысячи человек пришли проститься с Василием Лановым

На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны прославленного российского и советского артиста Василия Ланового. Со звездой фильма «Офицеры» простились в театре им. Вахтангова.

Тело актера предали земле под траурную музыку военного оркестра и траурный салют холостыми патронами.

Проводить Ланового в последний путь пришли почти 2 тыс. человек. Актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами и под звуки военного оркестра. Гражданская панихида продлилась с 10:00 до 12:30. Проститься с Лановым пришли его родные, а также многие известные артисты и политики.

В частности, прощание посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Александр Олешко, Бедрос Киркоров.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. Причиной смерти называется коронавирус. Похоронили звезду «Офицеров» на Новодевичьем кладбище Москвы.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...