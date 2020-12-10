«Почта России» хочет стать единственным доставщиком пенсий, иначе — подорожает

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Выступая в Совете Федерации Акимов отметил, что в ряде регионов «Почта России» не является доставщиком пенсий по разным причинам. От такой ситуации «нужно уходить», предупредил Акимов. «Иначе доставка пенсий будет неизбежно дорожать», — сказал он.
И уточнил: частные операторы будут забирать себе премиальный сегмент, а доставка с «дальними плечами» (в Дагестане, в Чечне, на других территориях Северного Кавказа) «она будет неизбежно доставаться „Почте“ и будет дорожать».
По словам Акимова, сейчас «Почта» по факту является единственным доставщиком в этом сегменте. «Мы доставляем примерно 95% всех пенсий в Российской Федерации», — подчеркнул он.
Также Акимов указал, что, при всем развитии финансовых сервисов, в том числе карточных, практически треть пенсионеров по-прежнему получают доставку пенсий на дом и этот сегмент, хотя и убывает, но «будет довольно долго существовать».
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