«Почта России» хочет стать единственным доставщиком пенсий, иначе — подорожает

«Почту России» нужно назначить единственным доставщиком пенсий в РФ, считает глава компании Максим Акимов. Он объяснил: в противном случае тарифы на эту услугу будут расти.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Выступая в Совете Федерации Акимов отметил, что в ряде регионов «Почта России» не является доставщиком пенсий по разным причинам. От такой ситуации «нужно уходить», предупредил Акимов. «Иначе доставка пенсий будет неизбежно дорожать», — сказал он.

И уточнил: частные операторы будут забирать себе премиальный сегмент, а доставка с «дальними плечами» (в Дагестане, в Чечне, на других территориях Северного Кавказа) «она будет неизбежно доставаться „Почте“ и будет дорожать».

По словам Акимова, сейчас «Почта» по факту является единственным доставщиком в этом сегменте. «Мы доставляем примерно 95% всех пенсий в Российской Федерации», — подчеркнул он.

Также Акимов указал, что, при всем развитии финансовых сервисов, в том числе карточных, практически треть пенсионеров по-прежнему получают доставку пенсий на дом и этот сегмент, хотя и убывает, но «будет довольно долго существовать».

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...