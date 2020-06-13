По делу о сбыте наркотиков Михаил Ефремов проходит в статусе свидетеля

Актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяного ДТП, в котором погиб водитель, пять часов допрашивали по делу о продаже наркотиков — следствие пытается узнать, где Ефремов купил найденный в его крови кокаин, сообщает столичное ГУ МВД.

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По итогам допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

— С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения). Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК (сбыт наркотиков), — указано в сообщении главка.

Polit.ru

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