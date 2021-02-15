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Пляжи Краснодарского края усыпало мертвыми птицами и дельфинами
По инф. rosbalt.ru   
15 Февраля 2021 г.
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Состояние пляжей Краснодарского края, заполоненных мусором, оставляет желать лучшего. Прибрежные полоски суши завалило мертвыми птицами и дельфинами.

ЧП: пляжи Краснодарского края усыпаны мертвыми птицами и дельфинами

Видео экологического ЧП опубликовал Instagram-паблик «Типичный Краснодар». На кадрах видно, что один из пляжей усыпан трупами и еще живыми обессиленными птицами. Там же можно увидеть мертвого дельфина.

Такая же картина на Витязевской косе, на пляже поселка Ольгинка Туапсинского района, в Лазаревском и в Геленджике. При этом пляжи завалены не только телами птиц, но и мусором, плавником. Везде бутылки, пакеты, бычки. «Попадаются и мертвые дельфины», — отмечено в комментарии под видео.

«Какой ужас! А куда смотрит Роспотребнадзор, природохрана?» — возмущаются пользователи Сети под видео. Они призывают региональную прокуратуру и мэрию заняться этим делом.

Загрязнение Черного моря - это серьезная проблема, с которой нужно бороться. И тут во многом дело в нас самих, в нашей культурности. Не оставлять после себя мусор, одноразовые маски, уносить бутылки, пакеты, - разве это так сложно? А тем не менее это уже шажочек к чистоте. Другое дело, что часто в море сбрасывают отходы в промышленных масштабах, и вот тут без надзора компетентных органов уже точно не обойтись.

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По инф. rosbalt.ru

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