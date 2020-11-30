Плохие дороги назвали причиной трети серьезных ДТП в России

Плохое состояние дорог стало причиной практически каждого третьего ДТП с пострадавшими в России в октябре и ноябре.

Это следует из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции России. Всего в стране за почти два месяца произошло более 1,3 тыс. дорожных аварий.

За неполных два месяца с начала октября на дорогах страны погибли 173 человека. Более 1,9 тыс. человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.

«Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог», — подчеркнули в ведомстве.

Ухудшение погоды, похолодание, осадки и сокращение светового дня дополнительно увеличивают риски аварий, предупреждают в ГИБДД.

В Госавтоинспекции пообещали принять «надзорные меры» по отношению к тем, кто должен следить за состоянием дорог, в случае их плохого содержания.

Снижение смертности на дорогах, в том числе за счет улучшения их качества, — часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перед правительством РФ стояла задача к 2024 году сократить количество погибших в ДТП до 4 человек на 100 тыс. человек. Большинство транспортных экспертов считали эту цель недостижимой.

В июле Министерство внутренних дел попросило пересмотреть целевые показатели и увеличить норматив в два раза — до 8,4 смерти на 100 тысяч. В МВД сочли поручение президента РФ невыполнимым.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин по итогам очередного заседания Госсовета перенес сроки достижения запланированных показателей на 2034 год.

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Polit.ru

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