Пласидо Доминго будет дирижировать оркестром Большого театра

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Известный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго займет место за дирижерским пультом Большого театра. Также он исполнит ведущие партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».
Доминго будет дирижировать оркестром в постановке оперы «Богема» 12 и 14 февраля. Он выступает дирижером в этой опере в театрах по всему миру с 1984 года.
Также он исполнит ведущие партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».
В августе 2019 года 11 женщин, включая американскую певицу Анджелу Тернер Уилсон обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. 79-летний Доминго заявлял, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают».
Американская гильдия музыкантов по результатам проведенного ею независимого расследования пришла к выводу, что Доминго долгое время злоупотреблял служебным положением в театрах и склонял женщин к действиям сексуального характера.
27 женщин признались юристам, что в разное время с 1980-х годов подвергались домогательствам со стороны тенора или его неподобающее поведение происходило у них на глазах.
Доминго принес извинения пострадавшим женщинам, принял на себя ответственность, выразил «глубокие сожаления о содеянном» и обещал способствовать тому, чтобы такие происшествия в оперной сфере больше не случались.
Из-за скандала от сотрудничества с Доминго отказались несколько известных оперных площадок, в том числе нью-йоркская Метрополитен-опера и Королевский оперный театр в лондонском Ковент-Гардене.
Пласидо Доминго — испанский оперный певец и дирижер, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец.
Целых три года Вячеслав Невинный провёл рядом с любимой Ниной Гуляевой, которая даже не знала о его чувствах! Их отношения начались с неожиданного признания, которое заставило актрису задуматься о своей жизни и возможном счастье.
Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
В прошлом году на Кубани специалисты зафиксировали гибель 398 черноморских дельфинов. Об этом сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Отметим, что сходная ситуация наблюдается и в Крыму - там за минувший год также погибли больше 600 этих морских млекопитающих.
Уже прошло девять дней, как не стало легендарного Бориса Грачевского, но многие до сих пор не могут поверить в случившееся. В связи с этим, к родственникам и друзьям создателя «Ералаша» журналисты стали проявлять повышенный интерес.
В России ощущается дефицит препарата для лечения бронхиальной астмы «Эуфиллин». Представители Усолье-Сибирского химзавода, которые производят лекарство, подтвердили, что производство «Эуфиллина» прекращено из-за низкой закупочной цены.
Современные бабушки не только могут печь пирожки, наводить дома уют, помогать нянчить и растить внуков и обсуждать с подружками разные разности. Некоторым из них удается стать довольно заметными блогерами. Вот, к примеру, как бабе Нине, которая веселит публику в сервисе TikTok.
Для безопасной игры в покер можно использовать известные онлайн-площадки предоставляющее возможность участвовать в различных турнирах. Хорошо себя зарекомендовало ggpokerok зеркало, которое предлагает щедрые бонусы своим клиентам. Тем более, что для настоящих ценителей покера постоянно устраиваются онлайн-турниры, где они могут посостязаться за ценные денежные призы, поборовшись с профессионалами. Недавно финалистом хайроллерского ивента в рамках покерной серии Blowout Series стал гражданин России под ником hello_totti. Размеры его призовых составили 219 тысяч долларов. На днях литовский покерист также выиграл крупную сумму денег в размере 1,2 млн долларов, победив в Main Event зимнего турнира WSPO.
Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.