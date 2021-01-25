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Пласидо Доминго будет дирижировать оркестром Большого театра
По инф. polit.ru   
25 Января 2021 г.
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Известный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго займет место за дирижерским пультом Большого театра. Также он исполнит ведущие партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».

Пласидо Доминго будет дирижировать оркестром Большого театра. С ним отказались сотрудничать многие площадки из-за обвинений в харассменте

Доминго будет дирижировать оркестром в постановке оперы «Богема» 12 и 14 февраля. Он выступает дирижером в этой опере в театрах по всему миру с 1984 года.

Также он исполнит ведущие партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».

В августе 2019 года 11 женщин, включая американскую певицу Анджелу Тернер Уилсон обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. 79-летний Доминго заявлял, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают».

Американская гильдия музыкантов по результатам проведенного ею независимого расследования пришла к выводу, что Доминго долгое время злоупотреблял служебным положением в театрах и склонял женщин к действиям сексуального характера.

27 женщин признались юристам, что в разное время с 1980-х годов подвергались домогательствам со стороны тенора или его неподобающее поведение происходило у них на глазах.

Доминго принес извинения пострадавшим женщинам, принял на себя ответственность, выразил «глубокие сожаления о содеянном» и обещал способствовать тому, чтобы такие происшествия в оперной сфере больше не случались.

Из-за скандала от сотрудничества с Доминго отказались несколько известных оперных площадок, в том числе нью-йоркская Метрополитен-опера и Королевский оперный театр в лондонском Ковент-Гардене.

  • Пласидо Доминго — испанский оперный певец и дирижер, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец.
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