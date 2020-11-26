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«Я твоим лицом протру ободок унитаза»: свидетель — об издевательствах над Шамсутдиновым
По инф. rosbalt.ru   
26 Ноября 2020 г.
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В Чите начался судебный процесс над срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшем сослуживцев. Свидетель рассказал, что срочника в грубой и унизительной форме заставляли драить унитазы.

«Я твоим лицом протру ободок унитаза»: свидетель рассказал об издевательствах над Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев

Восточный окружной военный суд заслушал показания контрактника Дмитрия Коновалова, который был с Шамсутдиновым в наряде, когда тот убивал сослуживцев. Коновалову тогда удалось спастись. Он рассказал, что Шамсутдинова поставили отвечать за чистоту в туалете и душевой, а лейтенант Даниил Пьянков часто критиковал его за отсутствие тщательности. Коновалов считал, что требования Пьянкова к Шамсутдинову были завышенными.

По словам свидетеля, он слышал, как Пьянков сказал Шамсутдинову: «Я твоим лицом протру ободок унитаза», если тот не наведет чистоту до той степени, которая устроила бы лейтенанта. Затем, как рассказал Коновалов, офицер заставил сослуживцев Шамсутдинова надеть тяжелые и неудобные защитные костюмы. Из-за этого «виновника» стали ругать другие солдаты. Коновалов также подтвердил, что Шамсутдинова пытали депривацией сна — по ночам его заставляли стоя заучивать устав. В то же время свидетель считает, что все это не должно было стать поводом для срыва и убийств.

Накануне Шамсутдинов рассказал в суде, что перед трагедией он трое суток не спал и по приказу по ночам учил устав. Подсудимый заявил, что его били, угрожали расправой, заставляли перечислять деньги другим служащим. Перед злополучным караулом — пытались окунуть в унитаз и пообещали в следующий раз утопить в нем.

25 октября Шамсутдинов с автоматом АК-74М прицельно расстрелял сослуживцев, добивая раненых контрольными выстрелами. Позже он признал вину в намеренном убийстве восьми сослуживцев и ранении еще двоих. Солдат был признан вменяемым и будет отвечать по всей строгости закона. Однако в ходе расследования выяснилось, что над срочником издевались во время службы, — это обстоятельство должен учесть суд присяжных, которому доверили судьбу Шамсутдинова.

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По инф. rosbalt.ru

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