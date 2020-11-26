«Я твоим лицом протру ободок унитаза»: свидетель — об издевательствах над Шамсутдиновым

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В Чите начался судебный процесс над срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшем сослуживцев. Свидетель рассказал, что срочника в грубой и унизительной форме заставляли драить унитазы.
Восточный окружной военный суд заслушал показания контрактника Дмитрия Коновалова, который был с Шамсутдиновым в наряде, когда тот убивал сослуживцев. Коновалову тогда удалось спастись. Он рассказал, что Шамсутдинова поставили отвечать за чистоту в туалете и душевой, а лейтенант Даниил Пьянков часто критиковал его за отсутствие тщательности. Коновалов считал, что требования Пьянкова к Шамсутдинову были завышенными.
По словам свидетеля, он слышал, как Пьянков сказал Шамсутдинову: «Я твоим лицом протру ободок унитаза», если тот не наведет чистоту до той степени, которая устроила бы лейтенанта. Затем, как рассказал Коновалов, офицер заставил сослуживцев Шамсутдинова надеть тяжелые и неудобные защитные костюмы. Из-за этого «виновника» стали ругать другие солдаты. Коновалов также подтвердил, что Шамсутдинова пытали депривацией сна — по ночам его заставляли стоя заучивать устав. В то же время свидетель считает, что все это не должно было стать поводом для срыва и убийств.
Накануне Шамсутдинов рассказал в суде, что перед трагедией он трое суток не спал и по приказу по ночам учил устав. Подсудимый заявил, что его били, угрожали расправой, заставляли перечислять деньги другим служащим. Перед злополучным караулом — пытались окунуть в унитаз и пообещали в следующий раз утопить в нем.
25 октября Шамсутдинов с автоматом АК-74М прицельно расстрелял сослуживцев, добивая раненых контрольными выстрелами. Позже он признал вину в намеренном убийстве восьми сослуживцев и ранении еще двоих. Солдат был признан вменяемым и будет отвечать по всей строгости закона. Однако в ходе расследования выяснилось, что над срочником издевались во время службы, — это обстоятельство должен учесть суд присяжных, которому доверили судьбу Шамсутдинова.
Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.
С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда год был не особо урожайным на мандарины.
Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.
Уральские антимонопольщики возбудили дело против строительной компании за рекламный ролик, где девочка показывает средний палец старому жилфонду. Это видео может расстроить детей, которые живут в советских домах.
Государственные телеканалы начали приучать население к скорому прощанию с коронавирусом. В студии стали приглашать настоящих специалистов-эпидемиологов, а не сомнительных личностей. Впереди этого процесса оказался Первый канал. В порыве неслыханной смелости в эфир пригласили ведущего российского эпидемиолога Игоря Гундарова. Но не всё сразу – для начала ему дали сказать совсем немного. Но что ему не удалось поведать на Первом? Рассказ Игоря Гундарова можно назвать сенсацией.
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
Иногда наступает время, когда человек решает провести свои солидные годы в пансионате для престарелых. Или за него это делают близкие, которые дома не могут обеспечить пожилому родственнику должный уход.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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